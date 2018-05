OB's udebanemål bekymrer ikke AGF-træner

OB fik to udebanemål med fra Aarhus, men det er ikke noget, som AGF-træner David Nielsen er urolig over.

David Nielsen glæder sig over, at man over to kampe har muligheden for at vise, at man er bedre end OB.

- Rigtig mange mener, at OB har været i en bedre forfatning end AGF i rigtig mange år, og derfor er det fedt, at vi nu møder dem og har muligheden for at slå dem over to kampe.

AGF kan spille sig videre med uafgjort, men det er ikke et tema i AGF-lejren.

- Vi kan ikke forsvare den hjem mod OB. Det så vi i kampens første halvleg, hvor vi heller ikke var gode nok på bolden, siger David Nielsen.

OB's træner, Kent Nielsen, mener, at OB var bedst i kampen mod AGF.

- Nogle gange er man ekstra skuffet, og det er vi efter kampen mod AGF, hvor jeg synes, at vi var bedst.

- Vi gjorde rigtig mange ting rigtigt, men vi må også huske at rose AGF for at udvise stor effektivitet, siger Kent Nielsen.

Kent Nielsen hæfter sig dog ved, at det ikke er et dårligt udgangspunkt at tage med ind til returkampen.

- Skal vi se realistisk på det, så er det jo ikke et helt dårligt resultat, vi kan tage med hjem til Odense.

- Vi har et lidt større arbejde foran os, end vi havde håbet på, men det kan vi godt overkomme, siger Kent Nielsen.

Returkampen mellem AGF og OB spilles søndag den 13. maj i Odense.