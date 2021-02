OB triumferer i Farum og sætter jagten ind på top-6

På et iskoldt Right to Dream Park i Farum var OB søndag eftermiddag køligst foran kassen og snuppede en særdeles vigtig 2-0-sejr over FC Nordsjælland.

Fynboerne hopper derfor op på en foreløbig syvendeplads med fire point op til top-6, men afstanden til det fine selskab kan blive større senere i 15. spillerunde.