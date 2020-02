OB-træner mærker presset efter syv kampe uden sejr

Et pres han dog finder helt naturligt, og som han i øvrigt beskriver som størst fra ham selv.

- Presset kan mærkes, men sådan er det at være fodboldtræner, og det største pres kommer fra mig selv, siger Michelsen.

Træneren mener i øvrigt, at der ikke kan sættes en finger på spillernes indsats, som uge efter uge arbejder godt for at få brudt den dårlige stime.

- Der er ikke en finger at sætte på spillertruppen og deres træningsindsats. Vi har en god homogen gruppe, der kæmper hver uge for sejre, mener OB-træneren.

- Det er mit ansvar at få vendt det her, og hvis der skal peges fingre, så skal de pege på mig, fastslår han.

OB's anfører, Janus Drachmann, mener dog, at presset ligger ligeså meget på spillerne for at få vendt stimen.

- Vi skal i gang med at score mål nu, og det er den letteste måde for os at få det her vendt på, siger anføreren.

Derudover mener midtbanespilleren, at holdet har sat sig selv under maksimalt pres i forhold til at nå mesterskabsspillet med kun fire runder tilbage af grundspillet.

- Der skal 10 eller 12 point til, hvis vi vil i top-6, og derfor har vi altså fire finaler foran os, som skal vindes alle sammen, siger Drachmann.

OB er efter søndagens kamp fortsat nummer ni med 28 point, og holdet har tre point op til AaB på sjettepladsen, der dog har en kamp i hånden.