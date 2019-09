OB-træner lever med kort pause inden provinsderby

- Det er en af de kampe, der er sjove at spille, siger OB-træneren.

AGF og OB har begge 14 point og ligger på henholdsvis fjerde- og femtepladsen i Superligaen.

OB's tropper, der mandag aften besejrede Silkeborg med 3-0, har 31 timers mindre hvile end AGF, der søndag slog AaB. Men det bekymrer ikke Jakob Michelsen.

- Det er sådan, kampprogrammet er, og det skal vi ikke tude over, siger han.

Han understreger, at det ikke er afstanden mellem kampene, der kommer til at afgøre den vigtige duel i jagten på en top-6-placering, der fortsat er målet for den fynske traditionsklub.

- Vi har meldt ud, at vores målsætning er top-6, ligesom en 8-9 andre hold har, siger han.

Alligevel spår han sit mandskab til at have en god chance for at gentage sidste sæsons bedrift.

- Jeg synes, at vi har en god mulighed for at komme med.

- Vi vil jagte det, og så håber vi på, at når marts bliver til april, så er vi med i top-6 igen, siger han.