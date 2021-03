OB-træner håber på pokaloverraskelse mod FC Midtjylland

OB kunne have sat sig selv i en fin position for at opnå klubbens målsætning om en placering i top-6, men med søndagens nederlag på udebane mod Vejle i Superligaen, røg det fynske mandskab i stedet en plads ned og er nu nummer syv grundet en dårligere målscore end Sønderjyske.

Jakob Michelsens mandskab skabte ikke reelle målchancer mod oprykkerholdet, der vandt 2-0, og efterfølgende var OB-træneren heller ikke sen til at erkende, at der skal langt bedre præstationer til for at indfri ambitionen.

- Vi må erkende, at indsatsen og kvaliteten var for dårlig, og derfor var det ikke ufortjent, at Vejle vandt, siger han.

For OB venter der nu en returkamp mod FC Midtjylland i pokalturneringen onsdag, inden der igen kan rettes fokus på Superligaen.

Men hvis der skal være en chance for mere pokalfodbold og en placering i top-6, kræver Michelsen forbedringer.

- Vi skal have mere kvalitet på end det, vi leverede mod Vejle.

OB tabte 2-1 i den første pokalkvartfinale på hjemmebane mod Midtjylland, men alligevel har Michelsen ikke opgivet håbet om at avancere til semifinalerne.

- Midtjylland er et superstærkt hold, og vi har et dårligere udgangspunkt nu, end vi havde inden den første kamp. Det bliver en svær opgave, men den skal have et skud, fastslår OB-træneren.

Han varsler samtidig udskiftninger på OB-mandskabet på grund af det stramme kampprogram, klubben er inde i.

- Når man spiller fem kampe på 14 dage, så vil der være en vis form for rotation, lyder det.

OB har ikke været i pokalfinalen siden 2007, hvor klubben vandt 2-1 mod FC København.

Samtidig har klubben kun været i top-6 en gang siden sølvmedaljerne i 2010/11-sæsonen.