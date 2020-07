OB-træner advarer: Det er langt fra slut endnu

Men træner Jakob Michelsen så to vidt forskellige halvlege, hvor OB var klart bedst i de første 45 minutter, mens gæsterne havde overtaget efter pausen.

På søndag er der returkamp i Horsens, og selv om OB har et godt udgangspunkt, føler Jakob Michelsen ikke, at den samlede sejr er sikret.

- Det her er langt fra slut endnu.

- Hvis vi spiller som i anden halvleg, er der rigtig god sandsynlighed for, at Horsens går videre, lyder vurderingen fra Michelsen.

OB-træneren mener dog samtidig, at fynboerne burde have været større foran end 1-0 ved pausen, og derfor ser han det også som en helt fortjent sejr.

- Det er fortjent, vi vinder med to, men det skulle være grundlagt i første halvleg, siger han.

- Lige så tilfreds, jeg er med første halvleg, lige så utilfreds er jeg med anden halvleg, for der foregik det på Horsens' præmisser. Der var de bedre end os.

Med 13 minutter tilbage af kampen fik OB tilkendt et straffespark ved stillingen 1-1, og det havde ifølge Max Fenger afgørende betydning for kampens udfald, at Sander Svendsen eksekverede sikkert.

- Det straffespark ændrede kampen. Hvis ikke vi havde fået det, ved jeg ikke, hvor vi havde stået nu, siger Fenger, som stod bag opgørets første mål.

Han tør dog godt sige, at OB ikke sætter føringen over styr på udebane.

- Vi skal spille offensivt fodbold. Hvis vi scorer, begynder det at se rigtigt fint ud. Vi skal nok gå videre. Det er jeg sikker på, siger Fenger.