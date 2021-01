Jakob Michelsen skal finde sig et nyt job til sommer. Han får ikke forlænget kontrakten i OB.

OB skal have ny træner - Michelsen er færdig til sommer

Superligaklubben OB skal have ny cheftræner til sommer.

Klubben har valgt ikke at forlænge kontrakten med træner Jakob Michelsen, som udløber om et halvt år, oplyser man på sin hjemmeside.

- Trods placeringsmæssige forbedringer i de sidste to og en halv sæson har perioden også været præget af svingende resultater. Derfor ønsker klubben at hyre en trænerprofil, der kan skabe mere stabilitet og bedre resultater, skriver OB.

Michelsen kom til den fynske klub i sommeren 2018, og planen er, at han fortsætter i jobbet sæsonen ud.

- Klubben har fuld tillid til, at Jakob Michelsen i forårssæsonen vil udføre sit job med samme ærgerrighed og professionalisme som i hele sin kontraktperiode og fortsat vil arbejde på at skaffe OB i top seks i 3F Superligaen 2020/2021, står der.

I slutningen af efterårssæsonen gik der rygter om, at sportschef Michael Hemmingsen var gået på jagt efter en ny træner, så nyheden, om at Jakob Michelsen stopper, kommer ikke som et stort chok.

Han har ført holdet til henholdsvis en femte- og en syvendeplads i de to foregående sæsoner.

40-årige Jakob Michelsen slog for alvor igennem som træner, da han i sæsonen 2015/2016 førte Sønderjyske til sølv i Superligaen. Det var hans første sæson som træner i landets bedste række.

Det fik svenske Hammarby til at hente ham i 2017, men tiden i Sverige blev aldrig den helt store succes.

I januar 2018 blev han fyret, hvorefter han et halvt år senere overtog cheftrænerposten i OB.

Det fynske fodboldflagskib indtager niendepladsen i 3F Superligaen midtvejs gennem grundspillet. Det er blevet til 16 point i 13 kampe.

Holdet har fire point op til FC København, som indtager sjettepladsen, der er yderste mandat til at komme med i mesterskabsspillet.