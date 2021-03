OB siger farvel til Michelsen med øjeblikkelig virkning

Cheftræner Jakob Michelsen stopper i superligaklubben OB med omgående virkning, skriver klubben på sin hjemmeside.

Det var tidligere meldt ud, at hans kontrakt, som løb frem til sommer, ikke ville blive forlænget, men mandag har klubben besluttet at skille sig af med træneren med øjeblikkelig virkning.

Sportschef Michael Hemmingsen overtager holdet i en rolle som manager resten af sæsonen med hjælp fra teknisk chef Tonny Hermansen samt det eksisterende trænerteam.

- Vi vil gerne takke Jakob Michelsen for tiden i klubben, hvor det blandt andet er lykkedes at kvalificere os til mesterskabsspillet i 2018/19-sæsonen, lyder det fra Hemmingsen

- Jakob har været med til at bygge et stort potentiale op, som vi ikke har fået forløst, og det har vi en stor tiltro til, at vi vil kunne gøre med nye øjne og friske idéer.

Jakob Michelsen kom til den fynske klub i 2018 på en treårig kontrakt, som OB tidligere har meldt ud, at man ikke agtede at forlænge.

I kølvandet på søndagens 0-3-nederlag til Brøndby blev ansættelsesforholdet så afkortet yderligere.

Sportschef Michael Hemmingsen, som tager over midlertidigt, har tidligere været cheftræner for OB tilbage i 2007. Her var han med til at sikre klubbens seneste pokaltitel.

Om udskiftningen på trænerbænken sæsonen ud siger klubbens ejer og bestyrelsesformand Niels Thorborg:

- Et enigt sportsligt udvalg har vurderet, at der skal nye tanker til, for at potentialet i truppen kan forløses til flest mulige point i sæsonens sidste kampe, og vi har derfor opfordret Michael til at sætte sig i spidsen for trænerteamet.

- Derfor sætter vi pris på, at Michael og Tonny vil hjælpe klubben, når vi nu ændrer og øger bemandingen i trænerstaben for den resterende del af sæsonen.

OB ligger aktuelt nummer ni i Superligaen og misser med al sandsynlighed mesterskabsspillet, som gælder for top-6.

Kun i 2018/19-sæsonen under Michelsens ledelse har holdet formået at spille sig ind i mesterskabsspillet.