OB sælger midtbaneprofil til belgisk klub

Kort før sæsonåbningen mod FC København har OB sagt farvel til en af sine største profiler.

Midtbanespilleren Casper Nielsen er solgt til belgiske Royale Union Saint-Gilloise.

Det skriver den fynske superligaklub på sin hjemmeside.

Royale Union Saint-Gilloise spiller i den næstbedste belgiske række.

Casper Nielsen bliver holdkammerat med forsvarsspilleren Jonas Bager, der for nylig er skiftet til belgierne fra Randers FC. Den danske duo får dansk-spanske Thomas Christiansen som træner.

- Casper er en succeshistorie for os som klub.

- Jeg synes, at vi sammen med Casper har gjort ham til en mere komplet spiller, og en spiller der i sin tid som OB-spiller har taget et skridt op, og nu befinder sig på en højere hylde, end da vi hentede ham i Esbjerg, siger OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, til OB's hjemmeside.

Casper Nielsen kom til OB fra Esbjerg i januar 2017. I 77 kampe er det blevet til syv mål og otte målgivende afleveringer.

- Casper har haft et ønske om at prøve sig af i udlandet, og når vi sammen med Saint-Gilloise har fundet frem til en aftale, som både vi og Casper er tilfredse med, så vil vi ikke stå i vejen for ham, og vi ønsker ham held og lykke med karrieren i Belgien og siger tak for en rigtig fin indsats i OB-trøjen, siger Jesper Hansen.

Casper Nielsen ser frem til eventyret i Belgien.

- Det er svært at tage afsked med OB, for der skal ikke være nogen tvivl om, at min tid i OB har været rigtig god, og det er en tid, jeg vil huske tilbage på med glæde.

- Jeg har følt mig hjemme - både i klubben og i byen. Derudover har jeg udviklet mig i min OB-tid, og jeg føler helt afgjort, at jeg er blevet en bedre spiller.

- Det er en fantastisk klub, og jeg kommer til at savne fansene, holdkammeraterne, trænerne og alle de andre folk i klubben, og jeg håber på, at det her bliver et på gensyn - og ikke et farvel til OB, siger han.

- Jeg er fyldt 25 år, og jeg har altid drømt om at prøve mig selv af i udlandet, og derfor var jeg ikke interesseret i at forlænge min kontrakt, da muligheden for et skifte til udlandet opstod.

- Så nu venter der mig et nyt, spændende kapitel hos Saint-Gilloise, der har lagt en klar plan for mig og min fremtidige udvikling. Jeg føler virkelig, at de vil mig, og jeg glæder mig helt vildt, siger Casper Nielsen.

OB åbner superligasæsonen 14. juli hjemme mod FCK.