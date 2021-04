OB redder point med scoring i sidste minut mod Horsens

Det lignede længe, at AC Horsens kunne puste lidt liv i overlevelseshåbet mod OB, men en scoring i det 90. minut sikrede OB 1-1, da de to mandskaber åbnede nedrykningsspillet i Horsens.

Det var svært at se, hvem der efter et indlæg fik prikket bolden ind til sidst, men OB-angriberen Issam Jebali blev krediteret for målet.