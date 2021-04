OB-profil om straffespark: Ærgerligt at de dømmes

Issam Jebali scorede og sendte OB mod sejren, men OB-profilen Jeppe Tverskov forstår godt, hvis Lyngby ærgrer sig over kendelsen.

- Jeg synes, det er lidt ærgerligt med disse straffesparkskendelser. Jeg synes ikke, der nødvendigvis var straffespark, men man vidste bare, at dommeren ville dømme den, siger Tverskov.

- Da vi så den efterfølgende på storskærmen, tænkte vi, at den jo ville blive dømt, for de kan stille billedet helt stille og vise, at han havde en arm i høj position, uden man ser bevægelsen op til.

- Når dommeren ser et billede med en høj arm og en bold, der rammer, er man godt klar over, hvad klokken har slået. Det er sådan, reglementet er blevet, og det er lidt ærgerligt, siger han.

- Det er blevet svært at være forsvarsspiller inde i feltet, for de er jo nødt til at kigge alt det her igennem, og det kan jo godt være en naturlig bevægelse, at man er nødt til at bruge armene for at hoppe.

Victor Torp var skurken, som ramte bolden med armen, og han mener ikke, han kunne have gjort noget anderledes.

- Jeg hoppede op for at forstyrre ham i hans hovedstød, og jeg føler, at jeg havde min arm i en naturlig position, hvor der så blev headet ind på den fra kort afstand.

- Det var ikke min intention at blokere den med armen, og jeg kan ikke se, hvad jeg ellers skulle have gjort.

- Da dommeren løb ud for at se det igennem, vidste jeg godt, der ville blive dømt straffespark, siger Torp.

Lyngby-træner Carit Falch mener heller ikke, at VAR burde have blandet sig i situationen.

- Dommeren så jo det hele live, og når han ikke dømte noget, var der jo heller ikke noget.

- Torp hoppede naturligt op, og kan han ikke bruge armene som en naturlig del af sit spring, ovenikøbet med ryggen til dér, hvor bolden kommer fra, så er det svært, og jeg synes, VAR blandede sig unødvendigt i situationen, siger træneren