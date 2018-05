OB-profil efter pragtmål: Dejligt at se bolden gå ind

OB's offensivspiller Troels Kløve fik en hovedrolle for OB i 2-3 nederlaget til AGF. Han scorede begge mål for gæsterne, og specielt det sidste mål var et flot et af slagsen.

- Anders K. Jacobsen fik en masse tid og plads til at lægge afleveringen, og så var det dejligt at se, at bolden gik ind, for jeg fik afsluttet med ryggen mod målet, siger Troels Kløve.