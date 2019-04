OB- og FCK-fanklubber tager afstand fra homofobi

Det skriver fanklubberne efter søndagens superligakamp mellem de to mandskaber i Odense. Her var FC Københavns Viktor Fischer udsat for homofobiske slagsange fra endetribunen med OB's mest inkarnerede fans.

- Under gårsdagens kamp mod FCK var der på Richard Møller Nielsen-tribunen en episode, hvor en gruppe tilskuere sang mod Viktor Fischer, at han er homo.

- Det er vigtigt for De Stribede (OB's fanklub, red.) at gøre opmærksom på, at det ikke er en sang, der blev startet af os, og vores mand i capotårnet forsøgte aktivt at starte en ny sang for at overdøve det, hver gang denne sang mod Fischer blev startet op.

- Vi som fanklub kan ikke holde styr på, hvad der bliver råbt eller sunget på hele Richard Møller Nielsen-tribunen, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i vores magt for, at tilråb som disse bliver stoppet fuldstændigt, da vi hverken kan eller vil acceptere dette.

- Sammen med FCK's fanklub, FCKFC, tager De Stribede stærkt afstand fra homofobiske og racistiske sange og andre diskriminerende tilråb. Vi håber selvfølgelig på, at Superligaens andre fanklubber vil støtte op om dette, så vi sammen kan få sat en stopper for det, lyder det i meddelelsen, der er underskrevet af bestyrelserne i de to fanklubber.

På banen vandt FCK 1-0.

Efter sejren gik Viktor Fischer ned mod OB-fansene og tildelte dem fingerkys, hvilket kun provokerede dem yderligere.

- Homofobi skal ikke accepteres, og det skal ses på linje med racisme. Jeg håber, at hvis ikke Superligaen gør noget ved det, så skal OB selv gøre noget ved det i forhold til deres fans.

- Nogen vil måske mene, at man skal holde sig for god til at råbe til fansene, men jeg valgte at gøre det. Nu håber jeg, det bliver belyst, at OB's fans synger homofobiske sange mod spillerne, sagde Fischer til TV3+ efter kampen.