OB-målskytte: Ekstra sødt med tiltrængt sejr

Med en flot flugter til 1-0 og med en lang tå til 3-0 gjorde OB's forsvarer Jeppe Tverskov noget så uventet som at score to mål, da han åbnede og lukkede målscoringen i OB's 3-0-sejr på udebane over Lyngby i Superligaen fredag aften.

Tverskovs scoringer var dog ikke det eneste sjældne denne aften. OB's sejr var blot sæsonens anden i seks runder for fynboerne, og efter fire runder uden sejr og tre nederlag i træk fik sejren OB ud af en mindre krise i sæsonens indledning.

At det blev til en sejr, fylder mest for OB-målscoreren, som nettede sine mål mod sin tidligere klub.

- Jeg tror aldrig, jeg har scoret to mål i samme kamp, og det var fint at gøre det på den gamle hjemmebane, siger han og fortsætter:

- Det var ikke ekstra sødt at gøre det her, men det gjorde det ekstra sødt, at det gav tre point, for dem har vi godt nok manglet.

Selv om OB inden kampen var noteret for fire point efter fem runder, så mener Tverskov ikke, at OB var i en mindre krise, for præstationerne har været til mere.

- Når man snakker krise, handler det om, hvordan man leverer, og jeg synes, vi har leveret godt. Vi spillede faktisk måske ikke så godt mod Lyngby, som vi har gjort det i de andre kampe. Men pointene er selvfølgelig vigtigst lige nu, siger Tverskov.

OB-træner Jakob Michelsen glæder sig over, at man med de tre point holder kontakt til midten af Superligaen, hvor der inden de resterende kampe i sjette runde er tre point ned til Randers FC på niendepladsen og tre til tredjepladsen Vejle.

- Med sejren er vi med i det brede midterfelt igen. Havde vi tabt, var vi kommet under stregen, og det havde været træls, siger OB-træneren og fortsætter:

- Men vi har leveret godt, og der er og har været masser af selvtillid på trods af resultaterne, og en sejr som den her kommer ikke til at ødelægge stemningen.

OB-træneren tilføjede desuden, at han ikke forventer at have sin hollandske angriber Mart Lieder med i en kamptrup før nytår. Lieder kom til klubben i vinter, men på grund af skader har han kun spillet fire kampe for OB.