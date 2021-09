OB-målhelt nyder fast koncept under ny cheftræner

- Jeg nyder, at vi har fået et fast koncept, der er nemmere at forholde sig til, siger Mads Frøkjær.

- Jeg synes også, at man kan se, at jeg har fundet en ro i den her måde at spille på. Det er dejligt at vide, hvad man skal på banen, og så er resten jo op til mig til.

- Det er en mere struktureret hverdag og spillestil, vi har fået nu, siger midtbanespilleren.

Mandagens sejr er vigtig for OB, der inden opgøret mod Sønderjyske kun havde vundet én kamp i denne superligasæson.

Den betyder samtidig, at klubben blot er et point fra Silkeborg IF i top-6.

- De tre point luner i en tæt liga, hvor man ikke kan afskrive nogle hold til de nederste pladser i top-6.

- Jeg synes, vi leverede to gode præstationer mod Brøndby og AGF, men det er selvfølgelig en lettelse at få tre point mod Sønderjyske, siger Frøkjær.

Sønderjyske har i Michael Boris også fået ny træner op til denne sæson, men her har man endnu ikke ramt melodien.

Klubben er næstsidst i tabellen med fem point. Michael Boris ser dog fremskridt i spillestilen, understreger han.

- Vi skaber chancer i hver kamp, så jeg er stadig meget positiv. Det vigtige er, at vi ved, hvad vi vil, og drengene prøver virkelig at tage idéerne til sig.

- Men vores nye spillere er først lige ankommet for få uger siden, og jeg synes, at vi forbedrer os hver eneste dag, siger Sønderjyske-chefen.