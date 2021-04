OB-keeper frygter længere pause med muskelskade

- Det er formentlig en muskelskade, jeg har fået i min hoftebøjer eller forlåret. Jeg kunne mærke med det samme, det ikke var helt godt, siger keeperen.

- Det kræver nok en pause, og hvor langt tid ved vi ikke endnu. Jeg skal skannes i morgen (mandag, red.), men jeg håber på at komme tilbage så hurtigt som muligt.

Oliver Christensen er ærgerlig over sin egen situation. Skader kommer sjældent belejligt, men lige nu er det ekstra ubelejligt for den unge målmand.

- Det er pisse frustrerende, når det er sådan en vigtig periode for holdet, men også for mig personligt i forhold til U21-landsholdet. Så det er selvfølgelig ekstra tungt, at det sker lige nu, siger Oliver Christensen.

Skaden blev udslagsgivende for odenseanerne, da reserven Sayouba Mandé havde sin andel i Sønderjyskes udlignende mål efter en skovtur på en dødbold, som Sønderjyskes Emil Holm headede i mål.

OB skal allerede i aktion igen på onsdag, når mandskabet skal på en vigtig tur til Aalborg i en direkte duel om syvendepladsen, der kan give adgang til at spille om europaplayoff.