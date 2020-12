OB-keeper bjærger et enkelt point mod FC Midtjylland

Efter at have lånt duksepladsen ud til Brøndby i lidt over et døgn generobrede midtjyderne den mandag aften ved at spille 1-1 ude mod OB. Danmarksmestrene og Brøndby har begge 24 point, men midtjydernes målscore er et mål bedre.

Var det ikke for en velspillende Oliver Christensen i OB's mål, kunne FC Midtjylland meget vel have fået to point mere ud af mandagens anstrengelser.

Med flere fornemme redninger viste målmanden med kælenavnet "Gribben fra Kerteminde" dog, at han på sine gode dage er kampafgørende.

Det ene point til Oliver Christensen og co. rykker dog ikke alverden i tabellen for OB. Klubben er fortsat nummer ni, og afstanden op til top-6 er fire point.

Det var OB, som slap bedst ud af en jævnbyrdig indledning på kampen.

Efter 13 minutter havnede bolden hos Moses Opondo, og han afsluttede et veludført kontraangreb med et følt skud fra kanten af feltet, så Jesper Hansen måtte hoppe forgæves. 1-0.

FC Midtjylland var tæt på at komme med et modsvar på måltavlen i de følgende minutter, men først manglede et indlæg få centimeter for at blive rigtig farligt, og dernæst var Oliver Christensen vaks og fik afværget et hovedstødsforsøg fra Sory Kaba.

Senere i første halvleg vandt U21-landsholdsmålmanden samme duel på et skud fra nært hold.

Længe var der et tungt pres ned mod OB-målet, og kort før pausen troede FCM, at en udligning var tæt på.

I hvert fald gjorde Alexander Scholz sig klar til at tage et straffespark, men dommer Sandi Putros ændrede sin kendelse efter at have genset situationen på en monitor. Billederne tydeliggjorde, at Oliver Lund prikkede til bolden uden at nedlægge Erik Sviatchenko på ulovlig vis.

Efter pausen viste Oliver Christensen endnu engang klassen i målet, da han strakte hele kroppen for akkurat at nå en god afslutning fra Scholz.

Den talentfulde målmand kunne være blevet den helt store helt mandag aften, men midtvejs i anden halvleg måtte han kapitulere, da han blev svigtet af sit forsvar igen.

Midt i feltet kunne Sory Kaba næsten ugeneret stige til vejrs og pande et præcist indlæg fra Paulinho i mål.

Kampen havde udviklet sig til at være spil til et mål, men trods flere pæne muligheder, lykkedes det ikke for gæsterne at få passeret Oliver Christensen igen.