OB henter Bashkim Kadrii for tredje gang

For tredje gang i karrieren skifter Bashkim Kadrii til OB.

Den fynske fodboldklub oplyser, at man har indgået en aftale med den 29-årige offensivspiller frem til sommeren 2024.

- Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg glæder mig til at komme ud og spille.

- Odense er et sted, hvor jeg har været over to omgange, og hvor jeg har haft en masse succes, så jeg glæder mig og håber, det kan gentage sig, siger Bashkim Kadrii til klubbens hjemmeside.

Han har tidligere repræsenteret OB fra 2009 til 2014 og igen fra 2018 til 2020.

Her er det blevet til 40 mål i 167 kampe for Odense-klubben.

Han kommer til OB på en fri transfer, efter at han for nylig fik ophævet sin kontrakt i Al-Fateh FC i Saudi-Arabien. I kraft af sin rutine er planen, at han skal være med til at løfte klubbens talenter.

- Der er stor forskel i strategien og budgettet i klubben fra første gang, jeg kom til, og så nu hvor man satser mere på de unge, der skal komme frem.

Det er også en af de ting, som jeg håber, jeg kan være med til at hjælpe med, for jeg ved, hvordan det er at være ung i klubben, siger han.

Sportschef Michael Hemmingsen glæder sig over at få Kadrii tilbage i folden.

- Der er ingen tvivl om, at Bashkim Kadrii er en spændende spiller.

- Han er meget bevægelig og teknisk stærk, og når det også er kombineret med et giftigt spark, kan han gøre ondt på mange hold, siger sportschefen.

OB er placeret på en ottendeplads i Superligaen med fem point op til top-seks.

De seks bedste mandskaber går efter grundspillet videre til medaljeslutspillet, mens de seks nederste skal kæmpe for at undgå nedrykning.