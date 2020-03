OB dropper træning og sender alle spillere hjem

Spillerne i OB skal selvtræne derhjemme, mens klubbens anlæg holder lukket i de kommende to uger.

Superligaklubben OB aflyser al træning på klubbens anlæg i de kommende to uger efter regeringens udmelding onsdag aften.

Det betyder blandt andet, at førsteholdsspillerne ikke skal møde ind i klubben som normalt. I stedet skal spillerne sørge for at holde formen ved lige derhjemme.

- Vi tager situationen vedrørende Covid-19 meget alvorligt, skriver den fynske klub på sin hjemmeside.

Klubben afventer en melding fra Divisionsforeningen, om eller hvordan de kommende superligakampe skal afvikles.

Onsdag aften præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) en lang række initiativer, som skal medvirke til, at antallet af smittede med coronavirus holdes nede i Danmark.

Regeringen vil blandt andet forbyde forsamlinger på mere end 100 personer fra mandag. Samtidig holder alle skoler og uddannelsesinstitutioner lukket.

Danmarks Idrætsforbund har opfordret til at aflyse al sport i de kommende to uger.