OB-chef bakker op om træneren trods misset top-6

Det forklarer klubbens sportschef Michael Hemmingsen. Han tror stadig på, at Michelsen er den rette træner for OB, som søndag spillede 1-1 mod Sønderjyske og dermed ikke længere kan nå top-6.

- Vi bakker stadig op om ham. Det har ikke ændret sig efter denne kamp, slår Hemmingsen fast.

- Vi kommer ikke i top-6, men sæsonen er ikke forbi. Vi har kun fokus på den næste kamp.

OB er med søndagens pointdeling nu oppe på ni kampe i træk uden sejr i Superligaen, men Jakob Michelsen mærker opbakningen, selv om han og holdet har underpræsteret.

- Jeg føler fuld opbakning internt, men det gør trænere altid, indtil de ikke har den længere. Så det betyder ikke så meget, hvad jeg føler.

- Vores målsætning har de sidste otte år været at komme i top-6. Det lykkedes sidste år, hvilket vi var rigtig glade for, og det var også vores målsætning i år, så vi er skuffet over, det ikke lykkedes, siger Michelsen.

Anfører Janus Drachmann erkender, at det ikke er godt nok, at OB ikke kommer i mesterskabsspillet.

Han påtager sig på vegne af spillertruppen sin del af ansvaret for de svigtende resultater.

- Det er altid nemt at give træneren skyldes, men vi er 25 spillere i truppen, og det er os, der skal levere, og vi kan ikke være tilfredse med vores resultater, siger Drachmann.

- Det er hårdt for tiden, det er det for hele truppen, for vi havde ambitioner om noget andet, før sæsonen gik i gang, og det har vi ikke opfyldt.

- Der er ingen i OB, der siger, at det her er godt nok. Det siger sig selv, når vi har hentet tre point i de sidste ni kampe.

Anføreren, som tidligere har oplevet at rykke ud af Superligaen med AC Horsens, understreger, at der ikke er opgivende tendenser i spillertruppen.

- Jeg har stået i en værre situation før, og der er ingen, der har givet op. Det er en hård tid, men vi må vise karakter, siger han.

OB's seneste sejr i Superligaen var i starten af november.