OB-boss freder Michelsen

På trods af det er OB-træner Jakob Michelsen ikke fyringstruet.

- Det er slet ikke på tale med en fyring. Det er mere på tale, at vi hele tiden skal optimere tingene.

- Selvfølgelig er det en del af fodbold, at journalister spørger til det, men det er ikke der, vi er, fastslår sportschef i OB Michael Hemmingsen.

Selv tager Jakob Michelsen situationen med ophøjet ro.

- Når man spiller ti kampe uden at vinde, dumper man ned i tabellen, og så kommer der pres på.

- Det tager jeg lidt som et privilegie, for det betyder, at der er noget på spil, udtaler OB-træneren.

I skrivende stund indtager fynboerne en 10.-plads i tabellen med 30 point efter 25 runder.

Holdet er skarpt forfulgt af Sønderjyske på 11.-pladsen, som i morgen spiller ude mod Brøndby, og som kan mindske OB's forspring til et enkelt point.

Det kan derfor ende med at blive et sandt drama for OB, som i værste tilfælde skal kæmpe for overlevelse i Superligaen.

Det er Michael Hemmingsen fuld bevidst omkring.

- Hvis vi laver et godt resultat i sidste runde mod Esbjerg, og det hele flasker sig, så kan det se noget bedre ud.

- Men det er helt klart også med i vores tanker, at det kan se anderledes ud, og det er vi beredte på, siger OB-sportschefen.

På søndag spiller OB sin sidste kamp i grundspillet, når holdet hjemme tager imod Esbjerg i en utrolig vigtig kamp om placeringerne uden for top-6.