OB-boss: For sent at straffe folk bag homofobiske sange

Det er for sent at straffe de personer, der søndag sang homofobiske sange rettet mod FC Københavns Viktor Fischer i superligaopgøret mellem OB og FCK.

- Vi kigger fremad. Det løb er kørt. Det vigtigste for mig er at appellere til deres sunde fornuft. Vi skal have folk til at tænke sig om og reflektere over konsekvensen af deres gerninger. Og at det både kan få konsekvenser for dem selv og for klubben, siger han til Ekstra Bladet.

Men sker der lignende overtrædelser af stadionreglementet, vil det få konsekvenser for de involverede, bebuder OB-chefen.

- Det står jo også i stadionreglementet i Superligaen, at man ikke må ytre sig krænkende, og det, vi som klub kan gå ind og vurdere på, er, om der er nogen, der skal have nogle kampes karantæne, hvis de bliver taget i noget - som eksempelvis de her tilråb i går, siger Jack Jørgensen til avisen.

Den kommercielle chef vurderer, at 20-30 personer stod bag de homofobiske sange og tilråb.

Samtidig fortæller han, at OB tidligere har snakket med klubbens fanklub om emnet, og at søndagens sange kom fra personer, der ikke har direkte tilknytning til fanklubben.