OB binder topscorer med vindermentalitet frem til 2024

Superligaklubben OB er glad for holdets aktuelle superligatopscorer Issam Jebali. Så glad, at man allerede nu har lagt to år på den kontrakt med tuneseren, som først stod til at udløbe i sommeren 2022.

Dermed har parterne papir på hinanden frem til sommeren 2024. Det meddeler den fynske klub på sin hjemmeside.

- Vi ser Issam Jebali som en rigtig vigtig spiller på vores hold, siger sportschef Michael Hemmingsen, der for tiden også vikarierer som cheftræner efter fyringen af Jakob Michelsen, til klubbens hjemmeside.

- Issam er teknisk dygtig og fysisk stærk, og samtidig er han en spiller med en stor vindermentalitet. Vi tror på, at vi i fællesskab kan få endnu mere ud af Issams evner.

Den 29-årige angriber kom til klubben i Ådalen for snart to år siden efter et ophold i Saudi-Arabien.

Med seks mål i indeværende superligasæson er han aktuelt holdets ligatopscorer.

- Jeg ved, hvad målet og målsætningen er for klubben, og det vil jeg rigtig gerne hjælpe klubben med at opnå, siger han efter forlængelsen.

OB missede i denne sæson top-6 og dermed mesterskabsspillet. Derfor står den kommende tid på nedrykningsspil for Jebali og holdkammeraterne.