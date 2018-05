OB ansætter Jakob Michelsen som ny cheftræner

- Jeg glæder mig rigtig meget til at starte i OB efter sommerferien. Jeg ser frem til at lære spillerne og staben at kende og til at arbejde sammen med dem.

- Jeg ser OB som en traditionsklub, der de seneste år har haft svært ved at indfri det potentiale resultatmæssigt, som utvivlsomt er til stede, siger Jakob Michelsen til klubbens hjemmeside.

Han fortæller desuden, at der ikke kommer til at ske en revolution fra dag et.

- Men efterhånden vil der komme nuancer, når jeg og resten af staben lærer spillerne rigtigt at kende.

- Vi skal bevare de ting, OB er god til, og så vil jeg sammen med det øvrige team sætte vores præg på det og få tilføjet nogle facetter i forhold til aggressivitet og en mere direkte stil, siger han.

I denne sæson havnede OB uden for Superligaens top-6, som ellers var målsætningen for de ambitiøse fynboer.

- Odense er en rigtig fodboldby, og vi skal gerne have skabt noget begejstring blandt de mange trofaste fans og følgere.

- For jeg ser en spændende klub og en spændende trup med et stort potentiale, siger Jakob Michelsen.

OB-truppen vender tilbage fra ferie i midten af juni, og sammen med den nye assistenttræner Henrik Hansen og resten af staben vil Jakob Michelsen første gang stå i spidsen for truppen, når der trænes i Ådalen mandag 18. juni.