OB-angriber: Vi er så tæt på at ende i top-6 nu

OB-angriberen Rasmus Festersen havde en god fornemmelse efter sejren, der sendte OB på sjettepladsen med 31 point foran Silkeborg med 30 point.

- Holdet er så tæt på at ende i top-6 nu. Det var en nøglekamp mod Lyngby.

- Spillerne har gjort sig selv en kæmpe tjeneste ved at vinde den første finale ud af fire, siger Festersen.

OB skal i de sidste tre kampe i grundspillet møde Brøndby, AGF og Randers. Især kampen mod topholdet Brøndby i næste runde er en svær størrelse, men Festersen ser gode muligheder.

- Spillerne ved, at kampen mod Brøndby bliver enormt vanskelig. Der skal arbejdes igennem, og så tror jeg, at vi kan få point med hjem.

Fynboernes træner, Kent Nielsen, er også positiv over udsigten til kampen mod Brøndby efter sejren mod Lyngby.

- Holdet tror på, at man med kvalitet og held kan få et point derovre. Spillerne har nærmest ikke spillet en dårlig halvleg i dette forår, bortset fra en enkelt mod FC Nordsjælland, hvor OB var bagud 0-2 ved pausen.

Ligesom Festersen mener Kent Nielsen, at OB har lagt sig godt til i tabellen for at nå top-6. Det er dog en udfordring at spå om, hvordan det kommer til at gå.

- OB ligger i en gunstig situation. Tabellen er tættere, end man nogensinde kunne havde forestillet sig. Målscoren kan sagtens gå hen og få en afgørende betydning, siger Kent Nielsen.

Lyngbys træner, Thomas Nørgaard mente også efter onsdagens kamp, at OB hører til i top-6.

- Odense er et svært sted at spille, og jeg tror, at OB ender i top-6, siger Nørgaard.