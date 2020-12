OB aflyser træning på grund af corona-mistanke

- To personer omkring OB's stab kan være smittet med covid-19, og derfor lukkes der ned for alle aktiviteter i Ådalen mandag, lyder det fra OB.

Superligaklubben OB aflyser mandag træningen for førsteholdet på grund af mistanke om coronasmitte.

Klubben pointerer, at den ønsker at tage alle forholdsregler og minimere risikoen for en eventuel smittespredning i og omkring klubben.

- Derfor har vi for en sikkerheds skyld valgt at sende alle spillere, trænere og medarbejdere fra førsteholdet og akademiet hjem, indtil negative tests foreligger, skriver OB.

OB forventer at kunne genoptage træningen igen tirsdag formiddag.

Man må formode, at den fynske klub for alt i verden vil undgå at havne i en situation, som den FC København befinder sig i.

FCK måtte til søndagens kamp mod AC Horsens se bort fra hele seks spillere, der er testet positiv for coronavirus hen over otte dage. Dette til trods vandt FCK 2-0.

OB var senest i aktion fredag, hvor hjemmekampen mod AaB blev vundet med 2-1.

Fynboernes næste kamp er på mandag hjemme mod FC Midtjylland.