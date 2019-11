Nyt stadionlys gør Parken klar til EM 2020

Parken får i den kommende tid et nyt lyssystem, som gør, at stadion lever op til de højeste internationale standarder. Det skriver FCK i en pressemeddelelse.

Det er et krav, fordi Parken er et af de stadioner, der skal bruges ved næste sommers EM, der er spredt ud over 12 byer i 12 forskellige lande.

Parken er vært for tre kampe i gruppefasen og en enkelt ottendedelsfinale.

- Det er først og fremmest vigtigt, at vi som international fodboldklub og stadion lever op til de standarder, der er til de største fodboldkampe. Det kommer vi til at leve op til, siger Katja Moesgaard, der er kommerciel direktør i FC København.

- Samtidig ved vi, at lyset på stadion er vigtigt for den samlede oplevelse for vores fans og gæster, og vi glæder os virkelig over, at vi får nye muligheder for at skabe en spektakulær ramme, siger hun.

Foruden FC Københavns kampe er Parken også vært for det danske fodboldlandsholds EM- og VM-kvalifikationskampe.