Danmarks U21-trup jubler efter sejren over Østrig ved U21-EM. Men trods to sejre i tre gruppekampe og en andenplads i gruppen blev Danmark sendt hjem fra slutrunden efter gruppen. Næste gang vil en andenplads række til avancement, og det glæder man sig over i DBU.

Nyt format til U21-EM skaber glæde i DBU

Men når Danmark 10. september i år indleder kvalifikationen til U21-EM i 2021, er det ikke kun med en masse nye spillere. Det er også med større chance for at kvalificere sig samt bedre muligheder for at nå videre fra gruppespillet, hvis holdet kommer med.

Med seks point for tre kampe og en andenplads i sin gruppe, plejer man at gå videre ved en slutrunde.

