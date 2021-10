Nyt cykelkuld imponerer landstræneren: Det ser lovende ud

I den efterhånden mytiske disciplin 4000 meter holdforfølgelsesløb på cykelbanen vandt Danmark onsdag aften guld med et ungt og uprøvet kuld.

Kun én af sommerens OL-sølvmedaljevindere var med, da Danmark i EM-finalen bankede Schweiz.

- Det var overraskende og imponerende. Jeg havde ikke troet, vi kunne vinde med det hold. Det ser meget lovende ud, siger landstræner Casper Jørgensen.

De fire ryttere, der vandt EM-guld, var 17-årige Carl-Frederik Bevort, 19-årige Tobias Aagaard, 21-årige Matias Malmberg og 23-årige Rasmus Lund, som var med til OL i Tokyo.

De er sat sammen på det nye banelandshold, der i 2024 skal gå efter OL-guld i Paris.

Casper Jørgensen vil dog understrege, at der med onsdagens guldmedalje følger flere forbehold.

- De andre nationer er også i gang med at genopbygge og kom med unge hold. Derudover var tiden ikke gået til OL eller VM, siger Casper Jørgensen.

I EM-finalen kørte det danske hold i tiden 3 minutter og 51,389 sekunder. Da Italien slog Danmark i OL-finalen i Tokyo, lød tiden på 3 minutter og 42,032 sekunder.

Onsdagens tid ville næsten have været nok til OL-guld i 2016, men det giver ikke mening at sammenligne, mener Casper Jørgensen. Sporten har udviklet sig for meget siden dengang.

- Vi er blevet klogere på, hvordan man optimalt kører disciplinen. Det kan være i forhold til, hvor lange føringer man tager, og hvilket gear man kører i. Og så betyder udstyret en hel del, siger han.

I perioden 20.-24. oktober skal det nye danske hold i aktion igen. Her gælder det verdensmesterskabet.

- Vi sender samme hold, men vi ved, at niveauet bliver sat en tak eller to op, så det er svært at sige, hvad vi har af forventninger. Jeg tror, det bliver meget svært at få medalje til VM - men jeg troede heller ikke, vi ville vinde EM, siger Casper Jørgensen.

Landstræneren fortæller, at man gerne vil gøre det godt til VM, men lige nu er det vigtigste at gennemføre det generationsskifte, der naturligt kom efter OL.

Fire ud af fem ryttere på OL-holdet har rettet fuld fokus mod landevejscykling, og derfor satses der på det nye kuld frem mod OL i 2024.

Casper Jørgensen drømmer dog om, at nogle af OL-sølvvinderne vender tilbage.

- Det er helt klart et håb, at nogle af dem melder sig under fanerne op mod OL i 2024, siger han.

Det skal dog ikke forstås sådan, at han ikke tror på de nye ryttere på banelandsholdet. Han mener samtidig ikke, at det bør svække motivationen hos de unge, at de i sidste øjeblik kan blive skrottet til OL, fordi en tidligere medaljevinder vender tilbage.

- Sådan er vilkårene. Ved OL kører vi med de bedste. Så de unge skal tro på, at de kan nå at blive bedre end dem, der kommer udefra, og det er også realistisk, siger Casper Jørgensen.

Han understreger, at deltagelse på banelandsholdet desuden giver de unge ryttere masser af ballast til deres videre færd i cykelverdenen, uanset om de kommer til OL eller ej.