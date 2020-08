Nyt coronatilfælde aflyser Klaksviks Champions League-kamp

Årsagen var, at endnu en person på Slovan Bratislavas hold var blevet konstateret smittet med coronavirus.

Kampen skulle i første omgang have været spillet onsdag, men en person i slovakkernes trup eller stab blev testet positiv for coronavirus. På grund af de færøske myndigheders coronaretningslinjer blev hele truppen derfor sat i karantæne.

Det fik Slovan Bratislava til at sende et reservehold til Færøerne, men også her blev en person konstateret smittet med coronavirus, og så endte fredagens opgør med heller ikke at blive spillet.

KI Klaksvik havde hørt om det nye coronatilfælde et par timer før kampstart. Men holdet var alligevel begyndt at gøre sig klar til at skulle spille, inden opgøret altså blev aflyst, fortæller formand i klubben Tummas Lervig.

Klubberne afventer nu en udmelding fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der skal beslutte, hvad der nu skal ske.

Tummas Lervig regner ikke med, at kampen ender med at blive spillet.

- Hvis det sker, er der noget helt galt. Men jeg synes, det er ærgerligt, at den ikke bliver spillet - det havde vi håbet på, siger klubformanden.

KI Klaksviks kamp mod Slovan Bratislava var en del af første kvalifikationsrunde til Champions League-gruppespillet.