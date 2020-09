Nyt PSG-nederlag ender i stort drama med fem røde kort

Tidligere på ugen blev det i sæsonens første kamp til et 0-1-nederlag mod oprykkerne fra Lens. Det blev søndag aften fulgt op af endnu et 0-1-nederlag, da PSG på hjemmebane tabte rivalopgøret mod Marseille.

Samtidig fik hovedstadsklubben udvist tre spillere - herunder den brasilianske profil Neymar - efter stor tumult i de døende minutter. Marseille fik udvist to spillere i samme forbindelse.

Neymar var tilbage for PSG, efter at han i første kamp havde været i karantæne på grund af coronasmitte. Nu venter der brasilianeren en anden form for karantæne på grund af det røde kort.

Marseilles Florian Thauvin stod for søndagens sejrsmål efter en halv times spil. Et indlæg sejlede hele vejen over til franskmanden, der nemt kunne sende bolden ind på PSG-målmand Sergio Rico.

PSG fik mod slutningen af kampen lagt et tungt pres ned mod Marseilles felt, men det lykkedes ikke for de franske mestre at få sendt bolden i mål.

I tillægstiden begyndte Neymar at diskutere heftigt med Marseille-forsvareren Álvaro González, uden at det dog førte til større fysisk kontakt.

Det gjorde det til gengæld få sekunder senere, da der blev gået hårdt til en Marseille-spiller på midten af banen.

Det udløste store konfrontationer, og PSG's Layvin Kurzawa og Marseilles Jordan Amavi både slog og sparkede efter hinanden. De blev begge udvist.

Det samme gjorde PSG's Leandro Paredes og Marseilles Dario Benedetto, da de begge modtog deres andet gule kort i kampen.

Herefter løb kampens dommer ud til sidelinjen for at gennemse en situation på video. Det viste tilsyneladende, at Neymar slog Álvaro González i baghovedet, og derfor fik brasilianeren også rødt kort.

Mens PSG har tabt sæsonens første to kampe, har Marseille vundet begge.