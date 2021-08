Nyt PL-program baner vejen for dansk metal

Og da Gjessing i begyndelsen af dette årtusind var på landsholdet i almen taekwondo, var der stadig flere år, til hun fik amputeret en del af sin ene arm.

Nu står de i Tokyo med nogle af de bedste danske medaljechancer ved verdens største begivenhed inden for parasport, og både de og deres sportsgrene får debut ved legene.

- Jeg blev kontaktet i 2016 af min landstræner, som sagde, at badminton var kommet med på programmet for første gang.

- Før det var jeg nok nået til et punkt i livet, hvor jeg ikke vidste, om jeg skulle fortsætte med at spille badminton. Eller om det skulle være på hyggeniveau, siger Cathrine Rosengren.

Når hun ikke har næsen begravet i studiebøgerne om biokemi, træner hun i Greve Strands Badmintonklub på lige fod med spillere uden medfødte funktionsnedsættelser.

Skiftet til konkurrencer mod para-atleter blev ikke taget uden grundige overvejelser. Nu skulle hun pludselig klassificeres som handicappet.

I den daglige træning møder hun dog stadig den samme hårde modstand. Det styrker hende i de internationale konkurrencer, vurderer singlespilleren.

- Jeg har trænet med nogle af de bedste i Danmark i ungdomsårene og er fortsat ad den vej. I mange andre lande har de landshold, hvor de kun træner med andre parabadmintonspillere. Hvis jeg havde gjort det, havde jeg ikke været, hvor jeg er i dag, siger 22-årige Rosengren.

Som nummer tre på verdensranglisten i sin klasse regnes EM-guldvinderen fra 2016 og 2018 som en af favoritterne til at snuppe en medalje i den japanske hovedstad.

Det samme gør 43-årige Lisa Gjessing. Fra 2000 til 2004 var hun på landsholdet og lagde egentlig taekwondokarrieren bag sig herefter.

Men et kræftforløb betød, at halvdelen af venstre underarm blev amputeret. Otte år efter karrierestoppet genfandt hun lysten til taekwondo, der blev en slags terapi for hende.

Para-atleten sikrede sig sin første af fire VM-titler i 2013 og krydsede fingre for, at sporten en dag blev optaget som en paralympisk disciplin.

Det skete så i 2015.

- Jeg har ventet på det i lang tid, siger hun.

- Det betyder vildt meget. Det er noget helt andet end et almindeligt mesterskab. Jeg har været klar i hvert fald i fem år. Jeg var allerede klar til Rio i 2016.

Verdensetteren nævnes af Danmarks Idrætsforbund og Parasport Danmark som en af dem, der kan være med til at indfri den danske målsætning om fem til syv PL-medaljer.

- Jeg ligger nummer et på verdensranglisten og har gjort det siden 2017. Så det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke skulle forvente at tage en medalje.

- Men det er ikke nemt, for der har været corona, og alle har været ude i to år. Jeg ved ikke, hvad de andre kommer med. Jeg bliver ikke selv yngre, men jeg ved, at jeg har trænet det, jeg kan og skal. Jeg håber og tror på, at det lykkes, siger hun.