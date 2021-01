Nyt FCN-ejerskab bygger på tålmodig strategi

Det siger klubbens nye sportslige ansvarlige, Mikkel Hemmersam, på et pressemøde og medgiver, at det er "et lidt kedeligt svar".

- Vi har valgt en strategi, hvor vi fokuserer på os selv og det, vi kan gøre noget ved, i stedet for at vi fokuserer på, hvad andre gør.

- Vi tror på, at hvis vi gør alle de små ting som rekruttering, spilleruddannelse og spillestil skarpere, så kommer vi til at blive bedre i de kommende år, end vi er i dag.

- Men hvorvidt det betyder, at vi kommer i top-3 næste år eller på et andet tidspunkt inden for en kortere tidshorisont, det er ikke noget, vi arbejder med i klubben, siger Mikkel Hemmersam.

FC Nordsjælland er de seneste to sæsoner blevet nummer seks i Superligaen. Sæsonerne før det udløste henholdsvis en bronzemedalje og en femteplads.

Mansour Group har garanteret investeringer for 100 millioner euro, cirka 744 millioner kroner, i løbet af de kommende år.

Pengene skal investeres i Right To Dream-akademiet i Ghana, et nyt akademi i Egypten, et professionelt kvindehold i Egypten, mens en del også skal investeres i FC Nordsjælland, der råder over både et hold i Superligaen og i Kvindeligaen.

Det bliver dog ikke på transfermarkedet, at de penge bliver investeret.

Det siger Jan Laursen, der frem til onsdag var sportsdirektør i klubben, men nu træder over i en rolle som bestyrelsesformand for FC Nordsjælland.

- Der er ikke lavet nogen aftaler om, at det her skal ændre vores transferstrategi. Vores nye ejere ved præcis, hvad vi står for, og de har ikke ønsket at ændre det, siger Jan Laursen.

Bestyrelsesformanden kan samtidig forsikre, at klubben ikke bliver et legetøj for de økonomisk velpolstrede egyptere.

- Hvis det skulle være et legetøj, så havde de købt noget andet, hvor man var blevet hurtigere profileret. Så havde de sikkert købt en Premier League-klub, som de også har haft muligheder for.

- De vil bygge en langtidsholdbar forretning op, det er ikke noget quickfix, siger Jan Laursen.

Mansour Group operer i hele verden og har over 60.000 ansatte fordelt ud på mere end 100 lande. Virksomheden havde i 2019 en global omsætning på over 45 milliarder kroner.

Ifølge klubbens nu tidligere hovedaktionær, Tom Vernon, har Mansour Group overtaget mindst 70 procent af aktierne i selskabet bag FC Nordsjælland.

Vernon købte FC Nordsjælland i 2015. Han forbliver en del af ledelsen i selskabet bag FC Nordsjælland og Right To Dream.