Nysammensat dansk dommerpar skal fløjte ved håndbold-VM

Det danske dommerpar Mads Hansen og Jesper Madsen er udvalgt til at dømme ved det kommende VM i Egypten.

Håndbolddommerne Mads Hansen og Jesper Madsen bliver en del af herrernes VM-slutrunde i Egypten senere i januar.

Mandag er det danske dommerpar blevet valgt til at skulle dømme ved slutrunden af Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

Den danske duo figurerer på listen sammen med 18 andre dommerpar, der skal i aktion ved slutrunden, mens fem dommerpar står standby.

VM-udtagelser kommer på bagkant af, at dommerparret sidste år sagde farvel til deres tidligere makkere og blev sammensat som et nyt dansk toppar. Derfor har de kun dømt sammen i indeværende sæson.

Mads Hansen har tidligere dømt ved fire VM-slutrunder - den første i 2009 - sammen med sin dommermakker gennem 24 år, Martin Gjeding. I deres lange dommerægteskab nåede de at dømme finaler ved EM og VM samt Champions League-finaler for både mænd og kvinder. De har også fløjtet sammen ved to OL.

Efter bruddet i maj sidste år blev Mads Hansen sat sammen med Jesper Madsen, og de kan nu se frem til deres første VM-slutrunde sammen.

VM i Egypten afvikles i perioden 13.-31. januar.