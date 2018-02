Nyopereret Axelsen forventer at gå glip af All England

Badmintonverdensmesteren Viktor Axelsen har været under kniven i forsøget på at komme sine ankelproblemer til livs.

Det oplyser den 24-årige badmintonstjerne i et opslag på Instagram.

- Jeg vil lige give en hurtig opdatering omkring gårsdagens ankeloperation. Det var en succes. Kirurgen fjernede det skidt, der var i ankelleddet. Der var ingen bruskskade, og det er fantastisk.

- Ifølge kirurgen skal jeg komme mig i mindst tre til fem uger, skriver han.

Hvis der havde været tale om en bruskskade, ville pausen have været endnu længere.

Skadespausen er dog lang nok til, at All England, der er den næste store turnering i Axelsens kalender, er i fare.

- Det betyder, at jeg sandsynligvis ikke kommer til at spille All England i år. Det er jeg meget skuffet over, fordi det er en turnering med en fantastisk historie og atmosfære.

- Men jeg forstår fuldt ud, at det vigtigste er, at min fod kommer sig 100 procent, så der ikke bliver et problem i fremtiden, skriver han.

Fynboen har været ude med ankelskaden siden Indonesia Open i slutningen af januar, og skanninger har vist, at problemerne skyldes en løsrevet knogle i leddet - en såkaldt ledmus.