Nykøbings mesterhold henter to japanske spillere

Nykøbing Falster Håndboldklub opruster til den kommende sæson, hvor truppen bliver udvidet med to japanske spillere.

I den danske klub skal hun være med til at øge konkurrencen, når hun bliver makker til målvogter Cecilie Greve.

Hun har levet hele sit liv i Norge, men siden 2015 har hun spillet for Japans landshold, da hendes mor er japaner.

I Norge er hun noteret for en enkelt A-landskamp samt ungdomslandskampe.

26-årige Yui Sunami støder også til truppen, der med Ayaka Ikehare dermed når op på et japansk trekløver.

Yui Sunami er etableret japansk landsholdsspiller og gjorde sig senest bemærket ved VM i Tyskland. Det er første gang, at højrebacken skal spille for en klub uden for Japan.

- Mine styrker er duelspillet, og jeg glæder mig til at bidrage til holdet med min hurtighed og finter, citeres Sunami for i en pressemeddelelse.

Nykøbing Falster-træner Jakob Larsen har store forventninger til Sunami, som dog ikke taler engelsk og derfor forventes at skulle have tid til at blive integreret.

- Hvis vi kan få Sunami integreret, så får vi en højreback med nogle kvaliteter, der ikke er set i Danmark før, siger Jakob Larsen i pressemeddelelsen.

Nykøbing Falster Håndboldklub oplyser ikke længden på de to spilleres kontrakter med klubben.