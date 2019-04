Nykøbing vinder og skaber spænding om semifinaleplads

Opgøret i HTH Ligaen mellem København Håndbold og Nykøbing blev således vundet af gæsterne med 34-29, og dermed har Nykøbing pludselig en mulighed for at nå en semifinale.

Klubben kan dog ikke selv afgøre tingene i den sidste gruppekamp hjemme mod TTH Holstebro, men er afhængig af hjælp fra Odense Håndbold, som er videre, men ikke er sikker på førstepladsen i gruppen endnu.

Odense mangler at møde TTH, inden det i sidste gruppekamp gælder mødet med københavnerne.

Odense har otte point på førstepladsen efter fire kampe, mens København og Nykøbing følger efter med henholdsvis syv og seks point for fem kampe.

Efter nederlag i de to første gruppekampe, så var det da også en glad Kristina Kristiansen, der satte ord på efter sejren.

- Jeg er glad. Vi har stadig chancen for at komme i semifinalen, og i dag skal vi bare nyde det. Det er rart, at vi stadig lever, og at der stadig er et lille håb, siger Nykøbing-spilleren til TV2 Sport.

Også træner Jakob Larsen var glad for sejren.

- Det er en stor forløsning, da det er lang tid siden, at vi har vundet i denne her hal mod det her hold. Vi har brug for hjælp til at komme videre, men det her var et godt første skridt.

- Vi skal gøre vores arbejde færdigt selv, og det kræver benhårdt arbejde, siger Jakob Larsen.

Gæsterne var foran 18-15 ved pausen efter 13-13 seks minutter før pausen.

I anden halvleg lagde Nykøbing F også bedst ud og kom foran 23-18 efter syv minutter.

Med sin tredje scoring efter pausen sørgede Dione Housheer for 24-18-føring, og hollænderen leverede et indspil til scoringen til 25-19.

Med 13 minutter igen var gæsterne foran 28-24, efter at københavnerne havde minimeret forspringet til to mål, og det trak op til en tæt afslutning på opgøret.

Sofie Amalie Olsen øgede dog til en føring på fem mål inden de sidste ti minutter, og med fem minutter igen var gæsterne foran 30-26 og formåede altså at tage den tredje sejr i træk i gruppespillet.