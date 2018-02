Nykøbing-træner: Vi skal vinde CL-nøglekamp mod FCM

Det kan blive en intern dansk kamp om den sidste billet, da FCM Håndbold også kæmper for at gå videre. Midtjyderne har på sjettepladsen to point og gæster søndag Nykøbing.

CSM Bucaresti fører gruppen med ti point, mens Györi og Rostov Don indtager anden- og tredjepladsen med hver otte point.

Nykøbing-træner Jakob Larsen havde ikke kalkuleret med to point i mandagens kamp i Ungarn og kigger allerede nu frem mod søndagens opgør mod FCM.

- Jeg vil egentlig altid gerne have to point, men på papiret var dette en af de svære udebanekampe.

- Vi skal møde FCM på søndag, og det er en nøglekamp for os. Det er det også for FCM, som tabte til Bucaresti søndag og fortsat er på to point. Vi har fire, siger Jakob Larsen.

Han er ikke i tvivl om, hvad der er på spil i denne weekend mod FCM.

- Man behøver ikke at være matematiker for at regne ud, at de to point, vi spiller om på søndag, kan være livgivende i forhold til at gå videre.

- Vi har en drøm om at gå videre. Det er ikke nogen hemmelighed. Vi ved, det bliver svært, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at jagte den drøm, siger han.

Mandag blev den norske stjerne Nora Mørk knæskadet for Györi, og det kan også få betydning i kampen om de fire øverste pladser.

Det er formentlig kun et dansk hold, som går videre til kvartfinalen, vurderer Jakob Larsen.

- Ja, det tror jeg. Det har jeg troet lige fra start af. Jeg tror, at FCM måske kan overraske hjemme mod eksempelvis Györi, nu hvor Nora Mørk er blevet skadet.

- Det gør, at Györis hold bliver en lille smule smalt, og så kan det blive svært at spille i Danmark, siger Jakob Larsen.