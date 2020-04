Nykøbing-fans betaler stortalents transfersum

Det 18-årige håndboldtalent Emilie Steffensen kan blandt andet takke sin kommende arbejdsgivers fanklub for, at hendes skifte fra Herning-Ikast Håndbold til Nykøbing Falster Håndbold (NFH) er blevet en realitet.

Det er således NFH's officielle fanklub, NFH Supporters, der har betalt transfersummen.

Det skriver NFH i en pressemeddelelse.

- Da vi fik nys om, at NFH var ved at hente et af de helt store talenter til NFH, fik vi den idé i bestyrelsen, at vi ville hjælpe, hvis det var muligt, siger formand i NFH Supporters Per Harding Madsen i pressemeddelelsen.

- Efter et møde med NFH's administrerende direktør, Ib V. Pedersen, tilbød vi at betale transfersummen til HIH. I NFH er vi jo som en stor familie, der hjælper hinanden, når det er muligt.

Det oplyses ikke, hvad det kostede at købe Emilie Steffensen fri af sin kontrakt med midtjyderne.

Hun var en del af den trup, den nyansatte landstræner Jesper Jensen udtog i starten af marts til to testkampe, der senere blev aflyst.