Nykøbing Falster tager vigtigt skridt mod DM-semifinale

Nykøbing Falsters forsvarende mestre i kvindehåndbold tog lørdag et vigtigt skridt i bestræbelserne på at nå sæsonens DM-semifinaler.

På hjemmebane vandt holdet med 24-19 over Randers HK og kom dermed på tre point for to kampe i gruppe 1, hvorfra de to bedste avancerer til semifinalerne. Her er Randers efterladt på sidstepladsen med nul point.