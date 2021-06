Nygaard går af: Stolt over dansk idræt - bekymret globalt

Lørdag morgen leverer Niels Nygaard sin sidste beretning som formand for Danmarks Idrætsforbund. Senere lørdag vælges hans afløser, der er kampvalg mellem de to næstformænd i DIF - Thomas Bach og Hans Natorp.

Den 68-årige Nygaard gør her status på 14 år som DIF-formand.

Spørgsmål: Hvad er den største forskel på DIF i 2007, hvor du blev formand, og i 2021?

- Den største forskel på 2007 og 2021 er det harmoniske samarbejde internt og eksternt. Dengang gjorde DIF og DGI nærmest en dyd ud af at råbe og skrige af hinanden, men siden har vi formået at samarbejde godt. Ellers var kampagnen "Bevæg dig for livet" heller ikke blevet til noget.

- Vi har også fået et bedre forhold til specialforbundene. Det har jeg været med til at rykke ved at drikke en masse kaffe og tage mig tid til at interessere mig for dem. Det gode samarbejde har været en væsentlig årsag til succeserne.

Spørgsmål: Hvad er du mest stolt af at have udrettet som formand?

- De 15 medaljer ved OL i Rio i 2016 var et vanvittigt flot resultat, og det viste, at vi er lykkedes med den særlige danske model, hvor man bliver fostret op af frivillige i foreningslivet for senere at få Team Danmarks assistance.

- Når man kigger på udlandet, giver det ikke sig selv at få de to verdener til at mødes.

- Jeg er glad for, at bredden er kommet mere i fokus. Indtil for seks-otte år siden gik DIF primært op i eliten og det at klare sig godt ved OL, men nu ser man mere ud over egen næsetip, og vi har påtaget os et større socialt ansvar.

- Jeg er også stolt over at lykkedes med at få så mange store events til Danmark. Det er i kraft af det gode samarbejde med specialforbundene og gode kontakter på Christiansborg.

Spørgsmål: Hvilke udfordringer nåede du ikke at løse som formand?

- Jeg kan ikke pege på noget, der ikke er lykkedes eller er på et godt spor. Jeg havde gerne set, at vi var nået endnu længere med "Bevæg dig for livet". Vi har haft medlemsfremgang, men er blevet sat tilbage af coronapandemien.

Spørgsmål: Hvordan ser du tilstanden i dansk idræt lige nu?

- Som sagt oplevede vi medlemsfremgang i en tid, hvor kurven mange andre steder gik den anden vej, og selv om corona fik medlemstallene til at falde, så har jeg tiltro til, at vi hurtigt kan vinde det tabte tilbage.

- På eliteplan ser det godt ud i mange sportsgrene, men på grund af coronapandemien kan det være svært at vurdere, hvor vi står henne i forhold til konkurrenterne forud for det udsatte OL i Tokyo.

Spørgsmål: Hvordan ser du tilstanden i sporten globalt?

- Jeg ser sporten have megastore udfordringer globalt. Mange steder i verden gør man tingene på måder, som vores værdier har det dårligt med.

- Når man ser på sager i Den Internationale Olympiske Komité og tildelingen af store events, er der grund til stor bekymring.

- Fifa ville måske ikke i dag vælge Qatar som VM-vært i fodbold, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke foregår studehandler i de største internationale forbund.

- Der er nordiske og vesteuropæiske lande og USA, der begynder at have fokus på dårligdomme, og man ser sponsorer trække sig, men der er stadig 170 lande, hvor den slags overhovedet ikke er et tema. Jeg synes, at det går meget langsomt med at ændre tingene.

Spørgsmål: Hvor står sporten i forhold til skyggesider som doping og matchfixing?

- Hvis der ikke blev gjort så stor en indsats mod det, ville det være betydeligt værre. Der er dopingsyndere, der bliver ved med at finde nye metoder, men omfanget er mindre.

- Vi havde foretrukket, at udelukkelsen af Rusland var blevet på de oprindelige fire år, i stedet for at straffen blev halveret, men jeg er trods alt tilfreds med, at der er konsekvenser, der får folk til at tænke sig om en ekstra gang.

- Matchfixing er de fleste regeringer blevet opmærksomme på, så det får den rette bevågenhed.

Spørgsmål: Hvordan har du det med at stoppe som formand?

- Jeg har selv været med til at indføre reglen om, at man maksimalt må sidde på posten i 12 år. Den er inspireret af steder i udlandet, hvor der er tendens til, at nogle sidder på livstid, så det bliver indspist og enerådigt. Der kommer et tidspunkt, hvor kurven med inspiration går den gale vej.

- Den kurve passer også fint på mig, selv om jeg selv synes, jeg har bidraget med idéer og initiativer til det sidste. Jeg har været afklaret med det i et stykke tid, men derfor er det da stadig vemodigt.

Spørgsmål: Du tabte tidligere på sommeren præsidentvalget i Den Europæiske Olympiske Komité (EOC). Hvad betyder det?

- Jeg gik til valg på en række reformer og ønskede blandt andet større gennemsigtighed i regnskaber og lagde op til at være mere inddragende end forgængeren, men mange steder er man vant til, at præsidenten bare bestemmer og har det bedst sådan.

- Europa er stadig meget opdelt i blokke, og man er oppe mod kulturer, der arbejder ud fra gamle mekanismer. Ikke alle var klar til at sluge de reformer.

Spørgsmål: Hvad skal der ske i dit liv nu, når du ikke blev valgt som præsident for EOC?

- Jeg har stadig forskellige ting at se til, formandsposten i Sport One Danmark og så sidder jeg i organisationskomitéen for European Games i 2023.

- Og så har jeg aftalt med min kone, at jeg skal arbejde fire dagen om ugen i stedet for syv samt holde rigtig ferie.