Nye smittetilfælde rammer kvindelandsholdet få timer før kamp

Yderligere to spillere fra kvindelandsholdet, Katrine Veje og Josefine Hasbo, er smittet med coronavirus.

Det danske kvindelandshold i fodbold er blevet hårdt ramt af coronavirus frem mod sidste kamp i EM-kvalifikationen.

Tirsdag er yderligere to spillere således blevet testet positive for coronavirus, hvilket bringer det samlede antal smittede spillere op på fire.

Derudover er yderligere to spillere også blevet sendt i isolation, fordi de betragtes som nære kontakter til de smittede.

Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser om de nye smittetilfælde tirsdag eftermiddag - får timer før Danmark møder Italien klokken 17.15.

De to nye smittede er Katrine Veje og Josefine Hasbo. Derudover er også et medlem fra staben blevet smittet. De to spillere, der betragtes som nære kontakter, er Signe Bruun og Mille Gejl.

I alt er otte danskere nu ude af tirsdagens opgør af coronarelaterede årsager.

Ifølge fodbolddirektør Peter Møller har landsholdet taget alle forholdsregler og fulgt Det Europæiske Fodboldforbunds protokoller og øvrige retningslinjer.

Det siger han på DBU's hjemmeside.

- Det er beklageligt og ærgerligt, at vi er ramt af flere smittetilfælde. Vi føler med de smittede og de andre, der misser kampen mod Italien.

- Situationen er desværre et spejl af det samfund, vi lever i, hvor flere bliver smittet, både i klubber og i øvrige virksomheder. Vi følger Uefas protokoller og sundhedsmyndighedernes anvisninger og har strammet vores interne coronaregler på holdet yderligere til denne samling, siger Peter Møller.

Mandag meddelte DBU, at Nadia Nadim og Simone Boye var blevet testet positive. Det samme var assistenttræner Kristian Mørch Rasmussen.

Yderligere to spillere blev mandag også sendt i isolation, da de betragtes som nære kontakter. Det drejer sig om Stine Larsen og Katrine Abel.

Danmark har allerede kvalificeret sig til EM, men kan med en sejr eller uafgjort også sikre sig sejren i sin kvalifikationsgruppe. Danmark vandt i slutningen af oktober med 3-1 over Italien i kvalifikationen.