Nye ansigter bider sig fast på landsholdet

Den igangværende landsholdssamling markerer, at det er et år siden, at Kasper Hjulmand for første gang kaldte til rundkreds på træningsbanen som dansk landstræner.

Han er også lykkedes med at sluse nye, yngre spillere ind i truppen og startopstillingen og samtidig have opnået gode resultater.

De mest iøjnefaldende nye landsholdsprofiler, der er debuteret under Hjulmand, er Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen, Jonas Wind og Joakim Mæhle, der nu er henholdsvis 21, 21, 22 og 24 år.

- De er bare gået ind og har grebet chancen, og det er rigtig glædeligt, siger Hjulmand.

Kvartetten viste blandt andet deres værd lørdag aften i Thorshavn.

Angriberen Jonas Wind startede inde og blev matchvinder i 1-0-sejren med en sen scoring. De tre andre blev skiftet ind i pausen eller tidligt i anden halvleg for at give det danske spil et tiltrængt kvalitetsløft.

For et år siden var de end ikke i truppen eller kun med på en af de yderste pladser.

Ifølge rutinerede Pierre-Emile Højbjerg har Kasper Hjulmand skabt nogle rammer, der gør det nemt at integrere nye spillere.

- Vi har et meget homogent hold. Og så må jeg også rose træneren for, at det er forholdsvis klart, hvordan vi skal gøre alting. Der er en tydelig måde og idé bag, hvordan vi gør tingene på fodboldbanen, og det gør det også nemmere for alle nye at falde ind i, siger han.

De betragtninger er Jonas Wind enig i efter at have fået 11 landskampe på 11 måneder.

- Det har været et fedt og velfungerende landshold at komme ind på og føle sig som en del af. Det har været nemt, siger han.

Kasper Hjulmand havde håbet, at det næste kuld af unge spillere havde vist sig mere positivt frem lørdag i Thorshavn. Her havde unge Victor Nelsson, Rasmus Nissen Kristensen, Jacob Bruun Larsen og Mohamed Daramy ikke nogen stor dag.

Men vilkårene for at stråle var heller ikke optimale, medgiver Hjulmand.

- Kampen mod Færøerne viser også, at det er nemmere at indsluse en eller to ad gangen. Der var helt tydeligt nogle relationer, som aldrig rigtig nåede at passe sammen, siger han.

Det er stamspilleren Yussuf Poulsen enig i efter at have set store dele af opgøret mod Færøerne fra bænken.

- Selvfølgelig skal de nye have nogle etablerede spillere at støtte sig opad. Vi er efterhånden mange spillere, der har spillet over eller omkring 50 landskampe, og Simon Kjær har spillet over 100.

- Det gør, at der er mange til at guide nye spillere i den rigtige retning, så de kan falde let ind på holdet, men den mulighed havde de nye ikke i går (lørdag mod Færøerne, red.), siger Yussuf Poulsen.

Kasper Hjulmand påpeger dog, at der også er lærdom for unge spillere i at blive kastet ud på dybt vand.

- Jeg har ikke fortrudt, at jeg gav så mange nye spillere chancen på samme tid, og jeg ville gøre det igen. Hvis jeg havde spillet med A-kæden mod Færøerne, ville alle have undret sig over det, siger han.