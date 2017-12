Ny tv-aftale i England kan få Facebook med på holdet

Det forventes således, at flere teknologigiganter vil forsøge at sikre sig en del af tv-rettighederne til Premier League fra 2019, når budrunden til den kommende periode slutter i slutningen af januar.

Det skriver BBC, som også nævner, at Twitter og Netflix kan være interesserede i rettighederne.

Spørgsmålet er dog, hvor meget rettigheder til fodboldkampe er værd for disse nye, mulige spillere, og om de lurer på kurven for prisniveauet.

Eksempelvis er genbrugsværdien lavere end ved film eller tv-serier, fordi kampene falder i interesse, når de er spillet, og folk kender resultatet.

- Det er den mest interessante budproces nogensinde.

- Der er så mange ubekendte. Vil sportsboblen briste? Vil disse nye navne risikere at træde ind, mens boblen er på sit højeste niveau og lige før, den måske brister.

- Måske vil de afvente og se, om boblen brister, og så kan de samle rettighederne op billigere næste gang, siger en erfaren kilde fra tv-industrien til BBC.

De nuværende rettigheder fra 2016 til 2019 blev solgt for 5,15 milliarder pund, som dengang svarede til omkring 51 milliarder kroner.

Dengang fortsatte britiske BT og Sky og slugte et gevaldigt prishop, da de tilsammen betalte omkring 30 milliarder kroner for den forrige periode.

Beløbet for at sikre sig rettighederne fra 2019 til 2022 forventes at stige markant endnu en gang, og antallet af kampe, der kan vises, stiger også fra 168 til 200.

Der sælges stadig i pakkeløsninger per sæson. Fem pakker indeholder 32 kampe, og der er to pakker med 20 kampe i hver. Ingen singlekøber må have mere end 148 kampe per sæson.

Det forventes da også, at Sky igen vil sætte sig på en større del af kagen.

Sky har haft tv-rettighederne, siden Premier League blev skabt i 1992-93.

- Hvis Sky taber en pakke eller to, så er det ikke ideelt for dem, men de kan så stadig ende med at have 100 kampe per sæson. Mister de alle deres pakker, vil det være en total katastrofe, siger Robin Jellis, der er redaktør for magasinet TV Sports Markets.

Hos Premier League kan man glæde sig over øget interesse og konkurrence, som givet vil skrue priserne op, og Robin Jellis forventer, at en ny spiller kommer med på holdet.

- Mit gæt er status quo, og at Sky og BT beholder deres rettigheder. Sker der noget, så bliver det Amazon eller Facebook, der får en af pakkerne med kampe.

- Der kan dog opstå overraskelser ud af det blå som for fem år siden, da BT dukkede op af det skjulte og sikrede sig liverettigheder for første gang.

De kommende rettighedsindehavere bliver offentliggjort i begyndelsen af februar.