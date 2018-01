Ny tjekkisk EM-triumf sætter Danmark under stort pres

Der var altså ingen ungarsk hjælp til Danmark, der senere onsdag skal kæmpe for overhovedet at få point med videre, når holdet møder Spanien.

Tjekkiet fortsætter med at overraske ved EM i håndbold. Det undertippede mandskab slog Ungarn med 33-27 og stryger dermed videre til mellemrunden, mens ungarerne skuffende må rejse hjem uden point.

Trods Tjekkiets overraskende sejr over Danmark gik Ungarn ind til kampen som favorit, og det var da også ungarerne, der startede bedst og bragte sig foran 3-1.

Omkring midtvejs i første halvleg begyndte tingene dog at vende.

Tjekkiets 38-årige veteranmålmand Martin Galia begyndte at finde storspillet fra Danmark-kampen frem igen, og ungarerne fik alle tænkelige problemer med at score mål.

Tjekkerne kom foran for første gang ved 9-8, og da begyndte euforien igen at sprede sig på outsiderholdet og dets tilhængere i Arena Varazdin.

Det var dog ikke helt efter planen, at kæmpen Leos Petrovský skulle have direkte rødt for en ansigtstackling, men Tjekkiet gik alligevel til pause med en klar føring på 15-11.

De tjekkiske ben vaklede en smule i anden halvleg, da Ungarn med fire mål i træk gik fra 13-19 til 17-19.

Men træner Jan Filip var klog nok til at tage en timeout, og tjekkerne fik på den måde ødelagt ungarernes rytme.

Især Ondrej Zdráhala var iøjnefaldende for Tjekkiet. Den erfarne playmaker stod alene for 14 af sit holds scoringer i sejren, der sikrer Tjekkiet en bagage på to point i mellemrunden.

To point er også det maksimale, Danmark kan få med videre. Det kræver en sejr over Spanien.