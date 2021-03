Ny tilskuermodel skal få testede og vaccinerede på stadion

Divisionsforeningen har sammen med andre organisationer som Dansk Boldspil-Union (DBU) udviklet et nyt projekt, der har til formål at få tilskuere tilbage på fodboldstadioner.

Safe Denmark Version 2.0, den nye tilskuermodel, er en revideret version af den oprindelige model.

Der vil her være et krav til adgangsgivende negativ test eller færdiggjort vaccination.

Udviklingen af den nye genåbningsmodel skyldes, at den oprindelige model ikke længere kan gennemføres, forklarer Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen.

- Tidsgrænsen for at gennemføre det oprindelige projekt udløb med udgangen af sidste uge. Det tager otte uger at gennemføre den oprindelige model fra start til slut, siger Claus Thomsen.

Den nye model adskiller sig desuden fra den oprindelige ved, at den enkelte tilskuer bliver registreret og kan identificeres i forhold til siddeplads og færden på stadion, så man lettere kan spore en eventuel smittespredning.

Hertil kobles en sms-tjeneste, hvor de besøgende efter kampen får en besked, der husker dem på at tage en opfølgende test.

Projektet vil give de danske sundhedsmyndigheder et datagrundlag for analyse af hurtigtestens effekt til at begrænse smittespredning.

Modellen er klar til implementering, og Divisionsforeningen afventer myndighedernes svar, fortæller Claus Thomsen.

- Den kan implementeres, når vi får lov til det. Vi har dataløsningerne klar og er øjeblikkeligt klar med de digitale integrationer og med kapaciteten til at teste alle, der vil ind på stadion, siger Divisionsforeningens direktør.

Partierne mødes torsdag for at forhandle om den videre genåbning af Danmark.