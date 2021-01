Ny strategi har bragt gulddrømme tilbage i Viborg HK

Håndboldkvinderne fra Viborg HK er atter tilbage i toppen af dansk håndbold efter en længere årrække med gulddrømme et pænt stykke uden for rækkevidde.

Fra 1994 til 2010 kunne Viborg HK nærmest ikke nå at lukke pokalskabet, før det skulle åbnes igen for at gøre plads til en titel.

På 17 år hentede håndboldkvinderne fra den jyske domkirkeby hele 13 DM-titler, tre Champions League-titler, mere end en håndbold pokaltriumfer og øvrige europæiske trofæer.

Kun afbrudt af Anja Andersen og Slagelses håndboldsatsning i en håndfuld år var Viborg den altdominerende magtfaktor i kvindeligaen i næsten to årtier. Men succesen kom også, fordi klubben levede over evne.

Efter det 14. mesterskab i 2014 stod det klart, at kassen var tom. Klubben måtte skære drastisk i klubbudgettet og tilsvarende i ambitionerne.

Der skulle tænkes nyt og anderledes for at genrejse storklubben. Det arbejde indledte Jørgen Hansen, da han satte sig i direktørstolen for fire år siden. Der skulle startes fra bunden.

Strategien blev en satsning på udvikling af unge spillere, en tydelig skandinavisk profil på et ungt hold og ikke mindst kontinuitet i truppen.

Stille og roligt kilede man sig ind i subtoppen, og nu er man atter klar til at række ud efter titler, mener direktøren.

- Det er det, vi går efter. Vi skal ikke hedde Viborg HK, hvis ikke vi går efter guldet både nationalt og internationalt, siger han.

- Med 14 danske mesterskaber skal vi gå efter guldet. Vi anser stadig os selv om en storklub.

Selvforståelsen som magtfaktor er tilbage på Viborgs ledelsesgang. Cheftræner Jakob Vestergaard nøjes med aktuelt at betegne holdet som "titeludfordrer".

- Der er stadig nogen, som har nogle stærke hold og flere økonomiske muskler end os, siger han med henvisning til især Esbjerg og Odense.

Til gengæld mener han som sin direktør, at der nu er et sportsligt fundament og økonomisk stabilitet i klubben, der berettiger, at man både nationalt og internationalt kan bide skeer med den absolutte top.

- Vi har tabt til Odense og vundet over Esbjerg i denne sæson, og de to hold ligger endog meget tæt på toppen i Champions League, lyder det fra Vestergaard.

- Det er vel en indikator for, at det godt kan lade sig gøre for os, eller at der i hvert fald ikke skal meget mere til, før vi kan være med.

Han har været træner på topplan i 25 år. Han nævner det nuværende træningsmiljø i Viborg, som en af årsagerne til at holdet igen kan drømme om titler.

Samtidig er den vigtige kontinuitet sikret i den nærmeste fremtid, da profiler som Kristina Jørgensen, Line Haugsted, Anna Kristensen og Ida-Marie Dahl inden for det seneste år har forlænget kontrakterne.

Derfor tør direktør Jørgen Hansen også godt at slippe lidt af den jyske beskedenhed på klubbens vegne i fremtiden.

- Nu har vi fået etableret os i toppen i Danmark igen. Men vi skal da også op og spille Champions League, siger han.

- Og på den lange bane skal vi da prøve at vinde turneringen for fjerde gang. Det er vores ambition, men det tager lige lidt tid.

Det kan lyde lige vel ambitiøst med konkurrenternes budgetter in mente. Men det er det ikke, mener cheftræneren Jakob Vestergaard.

- Hvis vi kan holde kontinuiteten på holdet, holde et vanvittig godt træningsmiljø og have styr på tingene uden for banen, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skal kunne være med også på den internationale scene, siger han.

Holdet møder mandag aften Nykøbing Falster Håndboldklub og vil med uafgjort eller sejr gå alene i front af Bambusa Kvindeligaens grundspil.