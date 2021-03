Ny spyttest kan opfange hjernerystelser hos rugbyspillere

Testen kan bane vej for, at hjernerystelser kan diagnosticeres under kamp i en række sportsgrene i fremtiden.

I studiet har forskere set nærmere på sæsonen 2018/19 inden for den engelske Premiership Rugby og den internationale Championship Rugby. Her kunne testen ved hjælp af spyt-biomarkører med succes forudsige en hjernerystelse i 94 procent af tilfældene.

Studiet, der har fået navnet Scrum, er ledet af forskere fra University of Birmingham.

Spyttesten er blevet beskrevet som en "gamechanger" af forskerne, som nu håber at afprøve testen i yderligere to mandlige rugbykonkurrencer, efter at de har præsenteret deres resultater på en forskningskonference i næste uge.

Nyheden om spyttesten kommer på et tidspunkt, hvor rugbysporten står over for flere søgsmål fra tidligere spillere, som er blevet diagnosticeret med tidlig demens, og midt i en parlamentarisk undersøgelse af hovedskader inden for sport i Storbritannien.

Studiet fra University of Birmingham er gennemført i samarbejde med blandt andet Rugby Football Union (RFU) og Premiership Rugby.

- Inden for den professionelle elitesport - både for mænd og kvinder - vil det være ideelt at have en test, man kan udføre under selve kampen, siger RFU's lægelige direktør, Simon Kemp.