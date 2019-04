Ny smædesang mod FCK-spiller får ingen konsekvenser

Fans af FC Midtjylland valgte efter 0-3-nederlaget i Parken at synge: "Viktor Fischer, han er gay, allez allez" uden for stadion.

FC København-profilen Viktor Fischer blev torsdag endnu en gang genstand for homofobiske smædesange.

Mens både OB og Brøndby er blevet straffet med bøder på 25.000 kroner, efter at klubbernes fans har sunget homofobiske sange om Fischer, så slipper FCM for at få en sag på halsen.

Fodboldens Disciplinærinstans oplyser fredag til B.T., at den ikke vil åbne en sag.

- Vi mener ikke, vi har hjemmel til at sanktionere klubben i den her situation efter de regler, vi er underlagt, siger formand Jens Hjortskov.

- Vi har en fast praksis om, at vi ikke håndterer og sanktionerer sager, der foregår efter kampen uden for stadion, forklarer han.

Formanden fortæller, at det er op til Divisionsforeningen at ændre reglementet, hvis disciplinærinstansen i fremtiden skal kunne dømme i sager uden for stadion.

Hos Divisionsforeningen er der dog ikke planer om at ændre på reglerne.

- Vi kan ikke være ansvarlige for, hvad nogle grupper gør i samfundet, siger direktør Claus Thomsen til B.T.

For to uger siden satte Viktor Fischer fokus på problemet omkring homofobiske smædesange i dansk fodbold, da han efter en kamp mod OB fortalte, at fynske fans havde sunget om ham.

Da Brøndby i samme weekend spillede mod FC Nordsjælland i Farum, fortsatte de homofobiske sange om Fischer blandt en gruppe Brøndby-fans.