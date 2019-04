Ny selvtillid skal sikre Hobro vital sejr i lokalbrag

Med hjemmesejren på 3-2 over Vendsyssel i seneste spillerunde i Superligaen gav Hobro sig selv en mulighed for at kunne gå ind til de afgørende playoffkampe om nedrykning med en ekstra livline.

Men selvtilliden og humøret i Hobro-lejren har løftet sig markant efter sejren mod Vendsyssel.

- Det har det helt sikkert. Det er jo det, tre point kan. Det giver lige et spark til humøret i omklædningsrummet og et boost til selvtilliden, som vi forhåbentligt kan udnytte i Aalborg, siger Jesper Bøge til klubbens hjemmeside.

Derfor mener han også, at holdet er i en forfatning trods en svær sæson, hvor der er begrundet håb om at kunne vinde ude mod AaB.

- Vi har haft nogle gode kampe imod dem. Det har været to tætte kampe her i foråret, der er endt uafgjort begge gange. Så jeg satser og håber på, at vi kan nappe de tre point, siger Jesper Bøge.

Der er stor forskel på at blive nummer tre eller fire i sin nedrykningsslutspilgruppe. Faktuelt er forskellen, om man får en ekstra chance for at dumme sig.

Nummer tre i gruppen skal møde nummer tre fra den anden nedrykningsslutspilsgruppe over to kampe om at blive i rækken.

Taberen er dog ikke ude endnu. Taberen af den kamp skal over to kampe møde nummer tre fra 1. division i en duel om en plads i næste sæsons Superliga.

Slutter man derimod nummer fire i sin nedrykningsslutspilsgruppe, skal man møde fireren fra den anden gruppe i en direkte duel om nedrykning over to kampe.

Taber man, er man ude. Vinderen får chancen for at blive i Superligaen, hvis nummer to fra 1. division kan besejres over to kampe.